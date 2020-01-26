Su şebekesini açmaya giden köylülerin üzerine çığ düştü: 1 ağır yaralı
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Su şebekesini açmaya giden köylülerin üzerine çığ düştü: 1 ağır yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Kucak köyünde donan içme suyunun borularını açmak için karla kaplı bölgeye giden köylülerin üzerine çığ düştü.

26.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:27
Su şebekesini açmaya giden köylülerin üzerine çığ düştü: 1 ağır yaralı

AĞRI'nın ilçesine bağlı Kucak köyünde donan içme suyunun borularını açmak için karla kaplı bölgeye giden köylülerin üzerine çığ düştü. Kar altında kalan ve köylülerin çalışmasıyla çıkarılan Ferhat Seven (21), helikopter ambulansla 'daki hastaneye götürüldü. Sever'in hipotermi geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

Olay, saat 14.30 sıralarında, Süphan Dağı yakınlarında meydana geldi. Kucak köyündeki içme suyunun donması üzerine köy muhtarı ve birkaç kişi, donan boruları açmak için su kaynağının bulunduğu bölgeye gitmek istedi. Grup karla kaplı bölgede güçlükle ilerlerken, çığ düştü. Bu sırada gruptan Ferhat Sever karın altında kaldı. Muhtar ve köylülerin uzun süren çalışmasıyla kardan çıkarılan Sever, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince köye getirildi. Buradaki sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, saat 17.00 sıralarında köye gelen ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sever'in bilincinin açık olduğu, hipotermi geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi


Kaynak: DHA
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