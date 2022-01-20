Su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu - Haberler
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Su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Patlayan su şebekesinden oluşan buz kütlesi Eksi 20 derecede su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle boruları patlayan su şebekesinden sızan suların donmasıyla birlikte apartman boyunda buz...

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Patlayan su şebekesinden oluşan buz kütlesi Eksi 20 derecede su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle boruları patlayan su şebekesinden sızan suların donmasıyla birlikte apartman boyunda buz kulesine dönüştü.

Su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu

Su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu

Su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

Malazgirt, Muş, su, Güncel, Haber

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