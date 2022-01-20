Su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Patlayan su şebekesinden oluşan buz kütlesi Eksi 20 derecede su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle boruları patlayan su şebekesinden sızan suların donmasıyla birlikte apartman boyunda buz...
MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Patlayan su şebekesinden oluşan buz kütlesi Eksi 20 derecede su şebekesi patladı, apartman boyunda 'buz kulesi' oldu
MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle boruları patlayan su şebekesinden sızan suların donmasıyla birlikte apartman boyunda buz kulesine dönüştü.