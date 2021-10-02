Su sayaçlarını çalan hırsız suç makinesi çıktı

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, son iki aydır meydana gelen su sayacı ve kablo hırsızlıklarına karşı yürütülen çalışma kapsamında, bir kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs bir jandarma personelini de hafif yaralarken, şahsın 17 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Akhisar ilçesinde son iki aydır meydana gelen su sayacı ve kablo hırsızlıkları ile ilgili yapılan çalışmada tespit edilen şüpheli Ü.S. (35) jandarma tarafından takibe alındı. Şüpheli Ü.S. dün saat 17.00 sıralarında A.A. (69) ile K.B.'ye (38) ait su sayacını ve M.K.'ye (42) ait elektrik kablosunu çalarken suçüstü yakalandı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Ü.S. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalanırken, bu sırada personel de hafif şekilde yaralandı. Şüpheli hakkında daha önceki tarihlerde meydana gelen faili meçhul 6 hırsızlık olayından, görevli memura mukavemetten, resmi belgede sahtecilik suçundan ve trafik kanunundan idari işlem yapıldı. 17 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli Ü.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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