Su sayaçlarına don uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Su sayaçlarına don uyarısı

07.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:25
Su sayaçlarına don uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin başlaması ile birlikte abonelerini, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin başlaması ile birlikte abonelerini, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği kaydederek, abonelerin sayaçlarını ve su tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini belirtti. Karataş, "Açıkta bulunan su tesisatları donma tehlikesine karşı koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir. Abonelerimiz, donan sayaç ve tesisatlara sıcak su dökerek veya ateş tutarak açmaya çalışması, su tesisatlarının patlamasına, maddi hasarın artmasına neden olmaktadır. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuğa karşı hassas olan sayaçlar donarak kullanılamaz hale gelebilirler. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz. Donma olayının yaşanması durumunda abonelerimiz sayaca müdahalede etmeden, abone numaraları ile birlikte Alo 185 Çağrı Merkezimizi veya 0422 377 74 44 no'lu telefon numarasından kurumumuzu arayarak yardım isteyebilirler" dedi. - MALATYA

Su sayaçlarına don uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ASKİ'den 'donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin' uyarısı
ASKİ'den "donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin" uyarısı
KASKİ'den su sayaçlarının don olayına karşı korunması uyarısı
KASKİ'den su sayaçlarının don olayına karşı korunması uyarısı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ivana Sert Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Samatta Sinan Gümüş Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su sayaçlarına don uyarısı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:50:42. #1.14#
title