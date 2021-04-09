Su sayacı ve hurda çalan şahıslar yakalandı
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Su sayacı ve hurda çalan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su sayacı ve hurda çalan şahıslar yakalandı

Kırıkkale'de dairelerin su sayaçlarının yanı sıra bir iş yerinden 8 bin liralık hurda malzeme çaldığı öne sürülen 3 şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de dairelerin su sayaçlarının yanı sıra bir iş yerinden 8 bin liralık hurda malzeme çaldığı öne sürülen 3 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler Gürler Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki 5 daireye ait su sayaçlarının yanı sıra Sanayi Mahallesinde bir iş yerinden 8 bin lira değerindeki hurda malzemelerin çalınması olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu şahısların B.Y., E.C. ve M.H.C. olduğu belirlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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