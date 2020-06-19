Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe oldu
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Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe oldu

Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe oldu Sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, Diyarbakır'da caddelerde su satarak bisiklet almak isteyen iki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü.

19.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:45

Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe oldu

DİYARBAKIR - Sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, Diyarbakır'da caddelerde su satarak bisiklet almak isteyen iki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Diyarbakır'da yol kenarlarında su satarak hayal kurdukları bisikleti almak isteyen Ali ve Mustafa'nın para toplayıp bisiklet almak istediklerini öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Yardımseverlerden temin ettikleri paralarla bisiklet alan platform üyeleri, çocukların su sattıkları alana geldi. Platform üyeleri, Ali ve Mustafa'ya bisikletlerini hediye ederken çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe oldu

Kaynak: İHA

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