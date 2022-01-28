OLTU, ERZURUM (İHA) - Su samuru ailesi yiyecek ararken objektiflere yakalandı

ERZURUM - Oltu Çayında Su samuru ailesi yiyecek ararken objektiflere yakalandı. Oltu çayında dün gece saat 22: 30 sıralarında dört su samuru görüldü

Oltu Aslan paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ikinci köprünün altına bir anne su samuru üç yavrusu ile birlikte görüldü. insanlardan rahatsız olan yavru su samurları saklanırken anne samur Oltu çayında aşağı yukarı giderek dakikalarca yavrularına seslenerek aradı. Oltulu vatandaşlar ise su samurlarını ilk defa gördükleri için kendilerini şanslı saydılar. Oğuzhan Önal, "Nesli tükenmekte olan Su samurları ilk defa Oltu Çayında gördük" dedi.

Barış Bektaş ise "İlk defa su samuru gördük Oltu çevresinde bu bizim için büyük bir şans büyü bir ilgiyle bunları korumamız gerek heyecanlıyız şanslıyız diye bilirim" dedi.