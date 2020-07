SÜ Rektörü Prof. Dr. Aksoy'un Kurban Bayramı mesajı Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Hazreti İbrahim ile başlayan kurban ibadetinin, aile ve toplum bütünlüğünü de pekiştirdiğini belirtti.

Dini günlerde, kardeşlik şuurunun tazelendiğini, birlik ve beraberlik duygusunun doruk noktasına ulaştığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bayramlar aynı zamanda gönül kazanmak için de önemli bir fırsattır. Bu imkanı en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekir. Kırgınlıkların sonlandırılması ve büyüklerimizin duasını kazanmak için mübarek zaman dilimlerinin her anında sevgi köprüleri kurmalıyız. Eminim ki, evlerimizde başlayan bu köprüler tüm dünyaya uzandığında yeryüzündeki sorunlar ortadan kalkacak, huzur hakim olacak. Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramı'nın bize yüklediği sorumluluğu layıkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü bayram günlerinde akrabalarımıza, komşularımıza, ihtiyaç sahiplerine giderken attığımız her adım bize huzur ve bereket olarak yansıyacak. Bayramları huşu içinde idrak edebiliyorsak, kendimizi güvende hissedebiliyorsak, geleceğe dair planlar yapabiliyorsak bunu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize ve bu uğurda yaralanan gazilerimize borçluyuz. "

Kaynak: AA