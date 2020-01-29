Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol
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Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol

Samsun'da bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldığı iddia edilen su tesisatçısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:28
Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol

'da bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldığı iddia edilen su tesisatçısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın ortak kullanım alanında bulunan apartmana ait su pompası çalındı. Olay polise verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyerek hırsızın su pompasını bir araçla götürdüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada aracın su tesisatçısı D.A.İ.'ye (40) ait olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan D.A.İ. suçunu itiraf etti ve çalıntı su pompasını da teslim etti.


Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen su tesisatçısı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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