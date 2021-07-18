Su oyunları parkı bayramda ücretsiz

Osmangazi Belediyesi'nin yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunmak hedefiyle hayata geçirdiği Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunmak hedefiyle hayata geçirdiği Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, sıcak yaz günlerinde çocuklara serinlerken eğlenmeyi bir arada sunuyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en güzel eğlence merkezlerinden biri olan Su Oyunları Parkı'nın bayram süresince çocuklara ücretsiz olacağını müjdeledi. Sukaypark Tesisi'nin içerisinde 660 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta; su kaydırağı, su çemberi, su palmiyesi, su jeti gibi toplam 20 çeşit oyun grubu bulunuyor. Pazartesi ve Salı günleri hariç haftanın 5 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veren dev tesise gelen çocuklar, hem güvenli hem de sağlık koşullarına uygun bir şekilde vakit geçiriyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, normalleşme dönemiyle kapılarını açan Su Oyunları Parkı'nın ilgi görmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yaz aylarında serinlemek isteyen çocuklarımız Su Oyunları Parkı'na gelerek gönüllerince eğleniyorlar. Salgın nedeniyle kısıtlamalarda sokağa çıkamayan yavrularımız burada moral depoluyorlar. Aileleri de su kayağı yaparak ya da kafeteryada oturarak Sukaypark'ta keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın bayramda gönüllerince eğlenmesi için bayram süresince bu parkımızı ücretsiz yaptık. Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen tüm çocuklarımızı Su Oyunları Parkı'mıza davet ediyorum. Bayramda doyasıya eğlensinler" dedi.

Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark Tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren Su Oyunları Parkı, Kurban Bayramı'nın birinci günü 12.00-18.00 saatleri arasında, ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı