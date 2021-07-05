SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

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SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 6 katlı apartmanın çatısında su oluğu ile çatı arasında sıkışarak, asılı kalan yavru kedi, itfaiye ekibince merdivenle kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 6 katlı apartmanın çatısında su oluğu ile çatı arasında sıkışarak, asılı kalan yavru kedi, itfaiye ekibince merdivenle kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Derince'nin Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman sakini Akif Kartal, defalarca karga konup, gittiğini görünce penceresini açtı. Kartal, yavru kedinin sesini duyarken, yağmur oluğu ile çatı arasında sıkışarak, asılı kalan kediyi gördü. Kartal'ın haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi geldi. İtfaiye merdiveniyle çatıya yaklaşan itfaiyeci, asılı kalan yavru kediyi alarak, indirdi.

'KEDİYİ, KARGA HABER VERDİ'

Yavru kedinin apartman kapısından girdiğini ve yolunu şaşırdığını tahmin ettiğini belirten Akif Kartal, 'Karganın pencereye sürekli konması beni çok şaşırttı. Pencereyi açıp yavru kediyi asılı halde gördüğümde karganın bana haber verdiğini anladım. Hayvanların gösterdiği bu hassasiyeti görünce oldukça duygulandım. Büyükşehir ekipleri de özenle ve vakit geçirmeden kediyi kurtardı' dedi.

SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR
SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SU OLUĞU İLE ÇATI ARASINDA SIKIŞAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR - Haberler
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