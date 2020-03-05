Su motorunun kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı
Düziçi ilçesinde tarladaki su motorunun kablolarını keserek kaçan 6 şüpheli yakalandı.
Düziçi ilçesinde tarladaki su motorunun kablolarını keserek kaçan 6 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Yazlamazlı köyünde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada, metrelerce kablo ve kablo kesmede kullanılan aletler ele geçirildi.
Olayla ilgili kamyonette bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada şüphelilerin kabloları bir tarladaki su motorundan kestikleri belirlendi.
Kaynak: AA