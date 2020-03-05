Su motorunun kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı
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Su motorunun kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı

Düziçi ilçesinde tarladaki su motorunun kablolarını keserek kaçan 6 şüpheli yakalandı.

05.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:12
Su motorunun kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı

ilçesinde tarladaki su motorunun kablolarını keserek kaçan 6 şüpheli yakalandı.

ekipleri, ilçeye bağlı Yazlamazlı köyünde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, metrelerce kablo ve kablo kesmede kullanılan aletler ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyonette bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kabloları bir tarladaki su motorundan kestikleri belirlendi.

Kaynak: AA

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