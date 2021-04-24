Su motoru hırsızları JASAT timlerinden kaçamadı
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Su motoru hırsızları JASAT timlerinden kaçamadı

Su motoru hırsızları JASAT timlerinden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çiftçilere ait su motorlarını çalan 2 kişi, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çiftçilere ait su motorlarını çalan 2 kişi, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. El konulan 6 adet su motoru ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, Korkuteli Tatköy Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Mahallede bulunan çitçiler ürün sulamada kullandıkları su motorlarını yerlerinde göremeyince jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahısların kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede olayı F.I., isimli kadına ait araç ile Ç.G. isimli erkek şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

Şahısların adresine operasyon düzenleyen ekipler, şahısları çaldıkları 6 adet su motoru ile birlikte yakaladı. El konulan su motorları sahiplerine teslim edildi. Şahıslar ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna gönderildi. - ANTALYA

Su motoru hırsızları JASAT timlerinden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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