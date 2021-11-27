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Su motoru çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su motoru çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan su motoru çalan hırsızlık şüphelisi şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan su motoru çalan hırsızlık şüphelisi şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde çiftçilik yapan bir vatandaşın tarlasında bulunan su motoru çalındı. Çiftçi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı tarlaya gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra su motorunun bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde su motorunu çalan şahısların O.E. ile O.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar bulundukları adreste gözaltına alındı. Piyasa değerinin 10 bin lira olduğu tahmin edilen su motoru ise sahibine telim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

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