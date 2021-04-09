Su kuyusundaki kadın cesedinin ardından kıskançlık cinayeti çıktı
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Su kuyusundaki kadın cesedinin ardından kıskançlık cinayeti çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su kuyusundaki kadın cesedinin ardından kıskançlık cinayeti çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranırken, su kuyusunda elleri arkadan bağlı üzerine taş atılmış şekilde cesedi bulunan kadının, kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranırken, su kuyusunda elleri arkadan bağlı üzerine taş atılmış şekilde cesedi bulunan kadının, kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. HTS kayıtlarında, Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, dün aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu.

Cinayeti kocasından kıskandığı için işlemiş

Olayın aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, öldürülen kadının en son görüştüğü kişiler tespit edilerek evlerinde arama yapıldı. Aramada, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren aynı ipin parçası A.İ. adlı şahsın evinin ön tarafında bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.İ. ile birlikte eşi E.İ.'nin ifadesine başvurdu. E.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Berrin Dalyanoğlu Keskin'i kocasından kıskandığı için kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın şüphelisi olarak E.İ., kocası A.İ. ve olaya karıştığı belirlenen komşuları A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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