Su kuyusunda bayılan kişiyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de girdiği su kuyusunda bayılan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki evinin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya onarım için giren 67 yaşındaki Bekir Say, bir süre sonra bayıldı.

Say'ı kuyudan çıkaramayan yakınları itfaiyeden yardım istedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kuyudan baygın halde çıkarılan Say hastaneye kaldırıldı.

Say'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA