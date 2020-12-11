Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı

11.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:13
Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Osmancık Gürleyik Mahallesi, Ergenekon Caddesi'nde bulunan su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler 5 metre boyundaki su kuyusunda 2 adet yavru köpek olduğunu belirlediler. İtfaiye ekipleri kuyuya inerek yavru köpekleri düştükleri kuyudan kurtardı. - ÇORUM

Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı
Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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