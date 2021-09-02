Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye çavuşu 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi kuyuya inerek kurtardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye çavuşu 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi kuyuya inerek kurtardı.

Olay, Atça Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri içerisinde su bulunan 20 metrelik kuyudan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanı bulunduğu yerden çıkartabilmek için kuyuya inen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye çavuşu kediyi yakalayıp yukarıdan sarkıtılan sepetin içerisine koyarak kuyudan çıkartılmasını sağladı. Bir süre sonra kendisi de kuyudan çıkan itfaiye çavuşu korkan kediyi sevip sakinleştirdikten sonra serbest bıraktı. - AYDIN

Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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