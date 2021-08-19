Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedinin yardımına Muğla 911 ekipleri yetişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedinin yardımına Muğla 911 ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Umurça Mahallesi'ndeki su kuyusunun içerisine yavru bir kedi düştü. Yavru kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaşlar, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'nden yardım istedi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği'nin konuyu Muğla 911 Arama Kurtarma'ya bildirmesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma gönüllüleri merdiven ve ip yardımıyla kuyuya indi. Kuyuda suyun içerisindeki kediyi file yardımı ile alan ekipler, hayvanı kuyudan çıkartarak kurtardı. Yavru kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. - MUĞLA

Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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