Su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, müstakil bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
12.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:57
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, müstakil bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akziyaret Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedinin düştüğünü tespit etti.
Ekipler, kurdukları halat sistemi ile yavru kediyi kuyudan kurtararak doğaya saldı.
Kaynak: AA