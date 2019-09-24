Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu

24.09.2019 11:46

Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.



Alınan bilgiye göre, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, Soğukpınar mevkisinde tosunu kurtarma çalışması yaptı. Su kuyusuna inen AFAD ekipleri, tosunun beline bağladıkları halatlar sayesinde iş makinesiyle, düştüğü yerden çıkardı. - AMASYA

Kaynak: İHA