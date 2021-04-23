SU KUYUSUNA DÜŞEN KUZUYU AFAD KURTARDI
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SU KUYUSUNA DÜŞEN KUZUYU AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de 15 metrelik su kuyusuna düşen kuzu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

NİĞDE'de 15 metrelik su kuyusuna düşen kuzu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiftlik ilçesi Bozköy Beldesi'nde kuzusu su kuyusuna düşen vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla 15 metrelik kuyuya inerek kuzuyu kurtardı.

SU KUYUSUNA DÜŞEN KUZUYU AFAD KURTARDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KUZUYU AFAD KURTARDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KUZUYU AFAD KURTARDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KUZUYU AFAD KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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