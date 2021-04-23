Su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı
Su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen kuzu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı
NİĞDE - Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen kuzu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çiftlik İlçesi Bozköy Beldesinde kuzusu su kuyusuna düşen vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler halat sistemiyle 15 metrelik su kuyusuna inerek kuzuyu kurtardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN