Su Kuyusuna Düşen Köpeği İşçiler Kurtardı

Kastamonu'da başıboş gezerken su kuyusuna düşen köpeği, beton santralinin işçileri düştüğü yerden kurtardı.



Kastamonu'nun Daday ilçesinde başıboş sokak köpeği düştüğü su kuyusundan işçilerin yardımı sayesinde kurtarıldı. Bir beton santralinde çalışan işçiler, köpeğin su kuyusuna düştüğünü gördü. Ardından işi bırakıp köpeği kurtarmaya çalışan işçiler, yoğun çabaları sonrasında su kuyusuna düşen köpeği kurtardı. Su kuyusundan çıkartılan yaralı köpeğin durumunu gören işçiler, durumu Daday Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeğe müdahale etti. Kalça kısmından ağır yaralandığı tespit edilen köpek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.



Beton Santralinde çalışan işçiler Hüseyin Çiftçi, "Köpek, az önce su kuyusuna düştü. Arkadaşlar su kuyusuna düşerken köpeği gördü. Bizde hep beraber arkadaşlarla bir olup kepçe yardımıyla köpeği su kuyusundan çıkardık. Köpeğin yaralı olduğu görünce Belediye Veteriner Hekimliğini aradık. Sağ olsun arkadaşlarda geldi, yaralı köpeği alıp tedavi etmek için götürüyorlar" dedi. - KASTAMONU