Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

06.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:58
Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

'nın ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Zaviye Mahallesi'nde 1. Etap TOKİ Konutları içerisinde bulunan içi boş 5 metre derinliğindeki su kuyusunda yavru bir kedinin olduğunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, boruları birleştirerek ucuna bağladıkları tırmıkla içi boş kovayı kuyunun içine uzattı. Bir süre sonra kovanın içine giren yavru kedi, yukarı çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Su ve yiyecek verilen kedi daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

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