SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI
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SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde su dolu kuyudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu, 112 Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 20 metre derinliğindeki kuyuya iple indi. Kurtarılan kedi, dışarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI
SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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