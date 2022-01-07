SEYHAN, ADANA (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir iş yerinde su kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, dalgıç pompasının elektrik bağlantısını tamir etmek için kuyuya inen işçi Abdulgani Aykut (70), dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kuyuya düşen adam itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdulgani Aykut, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet