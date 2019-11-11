Su kuyusuna düşen inek öldü

Su kuyusuna düşen inek öldü

TOKAT'ın Zile ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.

11.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:18
Su kuyusuna düşen inek öldü

TOKAT'ın ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılca köyünde yaşandı. Mustafa Sayar'a ait inek otlandığı sırada, köydeki 5 metre genişliğinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusunun içerisine düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark edenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, su kuyusundaki ineği kepçeye bağladıkları ip yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İneğin düşme sonucu öldüğü belirlendi. 


Kaynak: DHA
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