Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
24.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:39

Mersin'in Erdemli ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşayan besici Osman Delikbaş, itfaiye ekiplerini arayarak ineğinin, evinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Erdemli İtfaiye Grup Amirliğine bağlık arama-kurtarma ekibi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresine (MESKİ) ait iş makinası yönlendirildi. Ekipler, yarısı su dolu olan yaklaşık 18 metre derinliğindeki su kuyusunun önce dar olan ağzını genişletti, ardından iş makinasına bağladıkları halatla hayvanı düştüğü yerden çıkardı.

Kuyudan çıkarıldığında kendinden geçtiği görülen hayvan, ekiplerin müdahalesiyle ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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