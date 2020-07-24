Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı MERSİN'in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erdemli ilçesinde besicilik yapan Osman Delikbaş, Karahadırlı Mahallesi'nde otlatmaya çıkardığı ineğinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla 18 metrelik kuyuya düşen ineği kurtardı. Yara almadan kurtulan ineğine kavuşan Delikbaş, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA