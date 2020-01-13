Su kuyusuna düşen gebe inek kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen gebe inek kurtarıldı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek, itfaiye erleri tarafından halatla kurtarıldı.

13.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:42
Su kuyusuna düşen gebe inek kurtarıldı

ELAZIĞ'ın ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek, itfaiye erleri tarafından halatla kurtarıldı.

Baskil ilçesine bağlı Kuluşağı köyünde yaşayan Orhan Atay'a ait gebe inek, otlarken 15 metrelik su kuyusuna düştü. İneğinin kuyuda mahsur kaldığını gören Atay, itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, kuyuya düşen ineği halat ve merdivenle kurtararak, sahibi Atay'a teslim etti.


Kaynak: DHA
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