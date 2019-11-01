Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldıKIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekiplerince 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

01.11.2019 12:31

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekiplerince 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyünde besicilerin hayvanlarını otlatan çoban, akşam saatlerinde köye döndüğünde besicilerden Fuat Eşer'e ait düvenin olmadığını fark etti. Hayvanların otlatıldığı arazide yapılan arama sonucunda düve, 8 metrelik su kuyusunda bulundu.

Düveyi düştüğü kuyudan kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, düveyi halat yardımı 3 saatlik yapılan operasyona kurtardı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
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