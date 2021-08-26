Su kuyusuna düşen dananın yardımına itfaiye ekipleri koştu
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Su kuyusuna düşen dananın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Su kuyusuna düşen dananın yardımına itfaiye ekipleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde su kuyusuna düşen dana itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı.

Kırklareli'nde su kuyusuna düşen dana itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Sevgi Mahallesinden hayvanlarını otlatan Yunus Abatay danasının kuyuya düştüğünü gördü. Abatay daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, kepçe ve halat yardımıyla danayı düştüğü kuyudan kurtardı.

Yaklaşık 30 dakika kuyuda kalan hayvan tekrardan meraya bırakıldı. - KIRKLARELİ

Su kuyusuna düşen dananın yardımına itfaiye ekipleri koştu
Su kuyusuna düşen dananın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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