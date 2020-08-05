Su kuyusuna düşen çocuk öldü Kırşehir'in Boztepe ilçesinde su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçede bulunan ay çiçeği tarlasında oynayan A.G. (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Tarlada bulunan ailesinin A.G.'den haber alamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra pancar sulamakta kullanılan su kuyusunda A.G.'nin cansız bedeni bulundu. Yaşanan acı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA