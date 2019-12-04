Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı - ŞANLIURFA
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Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26
Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı - ŞANLIURFA

'nın ilçesinde su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ramazan Yüksekkaya'ya ait boğa, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Keçikuyu Mahallesi'nde merada bulunan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yüksekkaya, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halat bağladıkları boğayı, iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkarttı.

Yüksekkaya, boğasını kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı - ŞANLIURFA
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