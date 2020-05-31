Su kuyusuna düşen 8 kaplumbağayı, itfaiye kurtardı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen 8 kaplumbağa itfaiye ekibince kurtarıldı.
31.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:37
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen 8 kaplumbağa itfaiye ekibince kurtarıldı.
Üzümlü Mahallesi'nde tarlasını kontrol etmek için gelen bir çiftçi, sulama kuyusuna kaplumbağaların düştüğünü fark edip, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, merdivenle indikleri yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki sulama kuyusundan kaplumbağaları kurtardı.
Kaplumbağalar doğaya salındı.
Kaynak: AA