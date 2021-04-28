Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı

Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel

KİLİS'te, su kuyusuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KİLİS'te, su kuyusuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ketenciler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesinde gezinen 2 yavru kedi, 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Evde yaşayanların kedi seslerini duymasıyla kedileri bir süre kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İtfaiye ekipleri düşen yavru kedileri 1 saatlik çalışmayla kuyudan çıkararak kurtardı. Kediler bahçede bekleyen annesinin yanına bırakıldı. 


Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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