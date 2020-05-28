Su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazideki su kuyusuna atılan 2 köpek yavrusunu, itfaiye ekibi kurtardı.
28.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:24
Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazideki su kuyusuna atılan 2 köpek yavrusunu, itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Doğutepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan su kuyusunda yeni doğmuş 2 köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, 12 metre derinliğindeki su dolu olan kuyuya ip yardımıyla inerek 2 yavruyu boğulmadan kurtardı.
Bölgeye gelen bir kişi tarafından kuyuya atıldığı belirlenen köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada köpekler, bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.
Kaynak: AA