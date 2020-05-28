Su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazideki su kuyusuna atılan 2 köpek yavrusunu, itfaiye ekibi kurtardı.

28.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:24

Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazideki su kuyusuna atılan 2 köpek yavrusunu, itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Doğutepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan su kuyusunda yeni doğmuş 2 köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, 12 metre derinliğindeki su dolu olan kuyuya ip yardımıyla inerek 2 yavruyu boğulmadan kurtardı.

Bölgeye gelen bir kişi tarafından kuyuya atıldığı belirlenen köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada köpekler, bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.

Su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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