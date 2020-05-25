Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu Denizli'de 6 kişinin zehirlendiği 1 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda, şahısların zehirlenme nedenlerinin su kuyusundaki motorun egzozundan çıkan gaz olduğu ortaya çıktı.

Denizli'de 6 kişinin zehirlendiği 1 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda, şahısların zehirlenme nedenlerinin su kuyusundaki motorun egzozundan çıkan gaz olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çameli ilçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Ceviz ağaçlarını sulamak için mahalledeki araziye giden Yusuf (43), ağabeyi Ercan (50), eşi Fatmana (50) ve oğulları İdris (26), İbrahim (25) Aydınhan ve enişte Tahsin Yaşar bir süre sulama yaptı. Sonrasında ise kuyudaki motor arıza yapınca Yusuf Aydınhan iddialara göre, motora bakmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Bir süre sonra aile yakınları kuyudan çıkmadığını gördükleri Yusuf Aydın'a bakmak için gittiklerinde kendisininin kuyuda hareketsiz olduğunu gördü. Bunun üzerine aile üyeleri Yusuf Aydın'ı çıkarmak için kuyuya inince hepsi Aydınhan'ın ölümüne neden olan motor egzozundan çıkan gazdan etkilendi. Aile üyelerinin etrafta olmadığını gören mahalle sakinleri jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yusuf Aydınhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuyudan çıkarılan Aydınhan ailesi üyeleri ve Yaşar ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kuyuda hayatını kaybeden Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise yine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA