Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu
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Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu

Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu 1 kişinin öldüğü 6 kişinin zehirlendiği olayda şahısların motorun egzozundan çıkan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı Denizli'de 6 kişinin zehirlendiği 1 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda, şahısların zehirlenme nedenlerinin su...

25.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:56

Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu

1 kişinin öldüğü 6 kişinin zehirlendiği olayda şahısların motorun egzozundan çıkan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de 6 kişinin zehirlendiği 1 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda, şahısların zehirlenme nedenlerinin su kuyusundaki motorun egzozundan çıkan gaz olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çameli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz ağaçlarını sulamak için mahalledeki araziye giden Yusuf (43), ağabeyi Ercan (50), eşi Fatmana ve oğulları İdris (26), İbrahim Aydınhan ve enişte Tahsin Yaşar bir süre sulama yaptı. Sonrasında ise kuyudaki motor arıza yapınca Yusuf Aydınhan iddialara göre, motora bakmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Bir süre sonra aile yakınları kuyudan çıkmadığını gördükleri Yusuf Aydın'a bakmak için gittiklerinde kendisinin kuyuda hareketsiz olduğunu gördü. Bunun üzerine aile üyeleri Yusuf Aydın'ı çıkarmak için kuyuya inince hepsi Aydınhan'ın ölümüne neden olan motor egzozundan çıkan gazdan etkilendi. Aile üyelerinin etrafta olmadığını gören mahalle sakinleri jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yusuf Aydınhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuyudan çıkarılan Aydınhan ailesi üyeleri ve Yaşar ambulanslar ile Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kuyuda hayatını kaybeden Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise yine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Su kuyusu faciasında zehirlenmenin nedeni belli oldu

Kaynak: İHA

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