Su kesintisinin olduğu mahallelere yeniden su verilmeye başlandı Nevşehir'in 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen eski ana isale hattı borularının devreden çıkartılarak yeni hattın devreye sokulması nedeniyle bu mahallelerde yaşanan su kesintisi sona erdi.

Belediye ekipleri gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar çalışarak yeni hattı devreye soktu.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekipleri, 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli borulardan oluşan içme suyu ana isale hattını yeniledi.

Nevşehir Kalesi yanındaki bağlantı yolunda bulunan yaklaşık 1,5 km uzunluğundaki asbestli içme suyu ana isale hattı boruları yerine yeni nesil daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşenirken oluşturulan yeni hattın devreye sokulacak olması dolayısıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

En çok su tüketiminin yaşandığı gündüz saatlerinde vatandaşların mağdur olmaması için gece gerçekleştirilen ve çok sayıda personel ile sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucu su kesintisinin yaşandığı mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.

Bu arada çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerini besleyen ana isale hattındaki eski asbestli borular, yapılan çalışmanın ne denli gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sık sık arızalara neden asbestli borular çalışmalarla birlikte yeni nesil daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borularla değiştirilirken bu borulardan kaynaklanan su kesintilerinin de önlenmesi içinde önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: Bültenler