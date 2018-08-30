Su Kesintisine Arazözlü Çözüm

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sütlüce mahallesinde meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi üzerine vatandaşların mağdur olmaması için şehrin belirli noktalarında arazöz ile su dağıtımı yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kesinti yaşanan mahallelerde bulunan vatandaşların su sıkıntısını arazözler ile çözüyor. Su kesintisi yaşanan Kasaplar mahallesi Kasaplar Camii önü, Bahçelievler mahallesi 100.Yıl Lisesi önü, Bahçelievler mahallesi Çarşamba pazarı önü, Eski Kuyumcumlar mahallesi Yeşilli Camii önü, Kara Oğlan mahallesi Paşa Camii önü, Hasan Basri Çantay mahallesi Zağnos Paşa İlköğretim Okulu Önü, 2.Gündoğan mahallesi Toluntay caddesi Cuma pazarı önü, Gümüşçeşme mahallesi Pazar yeri önü, Plevne mahallesi Plevne camii önü, Sütlüce mahallesi Şoför evleri mevkii, Sütlüce mahallesi Dereboyu evler mevkinde arazözler ile su dağıtılacağı açıklandı. - BALIKESİR