Su kesintisi yapılacak

08.09.2019 13:30

Kilis'te, 2 gün boyunca elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezine su verilemeyeceği açıklandı.



Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "İçme Suyu Arıtma Tesisimize su temin ettiğimiz kaynaklarımız olan, Yeniyapan, Konak, Narlıca ve Akpınar bölgesinde TEİAŞ tarafından enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle 9 - 10 Eylül tarihlerinde şehir genelinde su kesintisi yapılacaktır" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA