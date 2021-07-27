Su Kesintisi İle İlgili Açıklama
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Su Kesintisi İle İlgili Açıklama

Su Kesintisi İle İlgili Açıklama
Bültenler - Haberler | Güncel

Sabah saatlerinden şehir şebekesini besleyen ana boruda meydana gelen patlağa ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek onarım çalışmalarına başlamışlardır.

1600'lük boruda meydana gelen patlakta yapılan ilk tespitte yaşanan su sızıntının yer altına doğru yayıldığı görülmüş sızıntı bölgesindeki suyun tahliyesinin tamamlanmasıyla birlikte ana boruda onarım çalışmaları başlamıştır.

Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen onarım ardından, akşam saatleri itibari ile tekrar şebekeye su verilmesi beklenmektedir. Oluşan arızaya bağlı olarak yaşanan su kesintisinden dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kaynak: Bültenler

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