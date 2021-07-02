Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

İlçede meydana gelen su kesintilerine vatandaşlardan ilginç protesto geldi. Sabun, şampuan ve havlusunu alan bir grup vatandaş ilçe merkezinden geçen Savrun çayına giderek içerisinde banyo yaptı. İlçede çok sık şekilde su kesintisi olduğunu belirten Hakan Kamalı, "İşten geliyoruz. Yaz vakti Çukurova'da zaten sıcaklar tavan yapmış durumda. Evde su yok. Sularımız sabah kesiliyor bazen akşam geç saatte geliyor bazen de bir gün boyunca hiç gelmiyor. Bu durumdan belediye mi sorumlu, muhtarlık mı sorumlu kim sorumlu ise lütfen bu duruma bir çözüm bulsun. Bizde bu olayı protesto etmek ve temizliğimizi yapmak için Savrun çayında bu şekilde banyo yapıyoruz" dedi.

Aşkın Gül ise "Sularımız hiç akmıyor. Çok sık şekilde su kesintisi oluyor. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Su kesintilerinden en çok kadınlar şikayetçi. Suların akmamasından dolayı bulaşık çamaşır yıkayamayan kadınlar ise çözüm bekliyor.

(Selçuk Şavran/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı