Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sık sık yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş akarsuda sabunla şampuanla banyo yaptı.

İlçede meydana gelen su kesintilerine vatandaşlardan ilginç protesto geldi. Sabun, şampuan ve havlusunu alan bir grup vatandaş ilçe merkezinden geçen Savrun çayına giderek içerisinde banyo yaptı. İlçede çok sık şekilde su kesintisi olduğunu belirten Hakan Kamalı, "İşten geliyoruz. Yaz vakti Çukurova'da zaten sıcaklar tavan yapmış durumda. Evde su yok. Sularımız sabah kesiliyor bazen akşam geç saatte geliyor bazen de bir gün boyunca hiç gelmiyor. Bu durumdan belediye mi sorumlu, muhtarlık mı sorumlu kim sorumlu ise lütfen bu duruma bir çözüm bulsun. Bizde bu olayı protesto etmek ve temizliğimizi yapmak için Savrun çayında bu şekilde banyo yapıyoruz" dedi.

Aşkın Gül ise "Sularımız hiç akmıyor. Çok sık şekilde su kesintisi oluyor. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Su kesintilerinden en çok kadınlar şikayetçi. Suların akmamasından dolayı bulaşık çamaşır yıkayamayan kadınlar ise çözüm bekliyor.

(Selçuk Şavran/İHA)

Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Cedi Osman Burak Elmas Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su kesintilerini protesto için derede banyo yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.07.2021 00:19:12. #1.13#

title