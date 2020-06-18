Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın Sıcak hava suya düşme riskini arttırıyor Eskişehir İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker: "Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık" "Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz" "Su...

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın

Sıcak hava suya düşme riskini arttırıyor

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker:

"Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık"

"Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz"

"Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var"

"Çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken, vatandaşlar kontrollü normalleşme sürecinde kentin önemli noktalarından biri olan Porsuk Çayı kıyısına neredeyse her gün akın ediyor. Yaz aylarıyla birlikte serinlemek için başta Porsuk Çayı olmak üzere gölet ve baraj gibi alanlarda suya düşme tehlikesi artarken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, hayat kurtaracak açıklamalarda bulundu.

Yangın, kaza başta olmak üzere birçok olayda başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Eskişehir İtfaiyesi, suda gerçekleştirdiği çalışmalarla da göz dolduruyor. Başta Porsuk Çayı olmak üzere kentte bulunan göl, gölet ve barajlardaki suya düşme ve boğulma vakalarındaki başarılı çalışmalarıyla model olan Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Üstü Arama-Kurtarma timi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 ay dışarı çıkamayan vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinde su kenarlarında gece geç saatlere kadar otururken, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

"Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık"

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurtarma ekipleri gelmeden önce vatandaşların hızlı müdahale edebileceği önlemler alındığına değinen İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, "Havalar ısındığından dolayı özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız biraz daha fazla dışarıya çıkıyorlar. Biliyorsunuz Porsuk Çayı özellikle yaz aylarında çok ilgi çeken bir alan. Bu nedenle Porsuk'ta düşme tehlikelerine karşın bir takım önlemler aldık. Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık. Bunun dışında gönüllü dalış yapan bir ekibimiz ve su altı kurma aracımız var. Temennimiz böyle bir durumla karşılaşmamak. Ancak maalesef bu konuda bazı olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bundan dolayı herkesin dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz"

Başkan Peker, Eskişehir İtfaiyesi bünyesinde bulunan gönüllü dalgıç timinin de bulunduğunu hatırlatarak, "6 arkadaşımızı biz eğittik. Bunları uzun süre eğitimlere gönderip belgelendirdik. Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz. Çünkü aracımız tam donanımlı olduğu için hızlı bir şekilde müdahale etme şansına sahibiz. Temennimiz ekiplerimizi biraz daha güçlendirmek, sayıları arttırmak" diye belirtti.

"Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var"

Ayrıca Başkan Peker, kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemelerin son teknoloji olduğunu kaydederek, "Porsuk Çayı bu sene temizlendi. Görüş mesafesi uzayabilecektir. Bizim arkadaşlarımızın ekipmanları görüş konusunda sıkıntı oluşturmuyor, onlara kolaylıklar sağlıyor. Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var. İnşallah kullanmak gerekmez" şeklinde konuştu.

"Çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar"

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, suya düşme veya boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, "Çocuklara mutlaka sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar. Onlara sahip çıkacağız, dolaplarımızı koruyup zarar vermeyeceğiz, zarar vermeyenleri mutlaka ihbar edeceğiz. Dolaplarımızı gerek duyulduğunda kullanacağız" dedi.

Kaynak: İHA