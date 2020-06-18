Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın Sıcak hava suya düşme riskini arttırıyor Eskişehir İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker: "Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık" "Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz" "Su...

18.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:44

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın

Sıcak hava suya düşme riskini arttırıyor

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker:

"Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık"

"Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz"

"Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var"

"Çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken, vatandaşlar kontrollü normalleşme sürecinde kentin önemli noktalarından biri olan Porsuk Çayı kıyısına neredeyse her gün akın ediyor. Yaz aylarıyla birlikte serinlemek için başta Porsuk Çayı olmak üzere gölet ve baraj gibi alanlarda suya düşme tehlikesi artarken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, hayat kurtaracak açıklamalarda bulundu.

Yangın, kaza başta olmak üzere birçok olayda başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Eskişehir İtfaiyesi, suda gerçekleştirdiği çalışmalarla da göz dolduruyor. Başta Porsuk Çayı olmak üzere kentte bulunan göl, gölet ve barajlardaki suya düşme ve boğulma vakalarındaki başarılı çalışmalarıyla model olan Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Üstü Arama-Kurtarma timi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 ay dışarı çıkamayan vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinde su kenarlarında gece geç saatlere kadar otururken, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

"Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık"

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurtarma ekipleri gelmeden önce vatandaşların hızlı müdahale edebileceği önlemler alındığına değinen İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, "Havalar ısındığından dolayı özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız biraz daha fazla dışarıya çıkıyorlar. Biliyorsunuz Porsuk Çayı özellikle yaz aylarında çok ilgi çeken bir alan. Bu nedenle Porsuk'ta düşme tehlikelerine karşın bir takım önlemler aldık. Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık. Bunun dışında gönüllü dalış yapan bir ekibimiz ve su altı kurma aracımız var. Temennimiz böyle bir durumla karşılaşmamak. Ancak maalesef bu konuda bazı olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bundan dolayı herkesin dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz"

Başkan Peker, Eskişehir İtfaiyesi bünyesinde bulunan gönüllü dalgıç timinin de bulunduğunu hatırlatarak, "6 arkadaşımızı biz eğittik. Bunları uzun süre eğitimlere gönderip belgelendirdik. Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz. Çünkü aracımız tam donanımlı olduğu için hızlı bir şekilde müdahale etme şansına sahibiz. Temennimiz ekiplerimizi biraz daha güçlendirmek, sayıları arttırmak" diye belirtti.

"Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var"

Ayrıca Başkan Peker, kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemelerin son teknoloji olduğunu kaydederek, "Porsuk Çayı bu sene temizlendi. Görüş mesafesi uzayabilecektir. Bizim arkadaşlarımızın ekipmanları görüş konusunda sıkıntı oluşturmuyor, onlara kolaylıklar sağlıyor. Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var. İnşallah kullanmak gerekmez" şeklinde konuştu.

"Çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar"

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, suya düşme veya boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, "Çocuklara mutlaka sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar. Onlara sahip çıkacağız, dolaplarımızı koruyup zarar vermeyeceğiz, zarar vermeyenleri mutlaka ihbar edeceğiz. Dolaplarımızı gerek duyulduğunda kullanacağız" dedi.

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Haber
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yasmin Erbil Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Arsenal
Şu an buradasınız: Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:04:12. #1.15#
title