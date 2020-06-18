Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın

Eskişehir'de, Korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken, vatandaşlar kontrollü normalleşme sürecinde kentin önemli noktalarından biri olan Porsuk Çayı kıyısına neredeyse her gün akın ediyor.

Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın
18.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:06

Eskişehir'de, Korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken, vatandaşlar kontrollü normalleşme sürecinde kentin önemli noktalarından biri olan Porsuk Çayı kıyısına neredeyse her gün akın ediyor. Yaz aylarıyla birlikte serinlemek için başta Porsuk Çayı olmak üzere gölet ve baraj gibi alanlarda suya düşme tehlikesi artarken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, hayat kurtaracak açıklamalarda bulundu.

Yangın, kaza başta olmak üzere birçok olayda başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Eskişehir İtfaiyesi, suda gerçekleştirdiği çalışmalarla da göz dolduruyor. Başta Porsuk Çayı olmak üzere kentte bulunan göl, gölet ve barajlardaki suya düşme ve boğulma vakalarındaki başarılı çalışmalarıyla model olan Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Üstü Arama-Kurtarma timi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 ay dışarı çıkamayan vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinde su kenarlarında gece geç saatlere kadar otururken, düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.

"Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık"

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurtarma ekipleri gelmeden önce vatandaşların hızlı müdahale edebileceği önlemler alındığına değinen İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, "Havalar ısındığından dolayı özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız biraz daha fazla dışarıya çıkıyorlar. Biliyorsunuz Porsuk Çayı özellikle yaz aylarında çok ilgi çeken bir alan. Bu nedenle Porsuk'ta düşme tehlikelerine karşın bir takım önlemler aldık. Yaklaşık 100'e yakın kurtarma dolabı oluşturduk ve montajını yaptık. Bunun dışında gönüllü dalış yapan bir ekibimiz ve su altı kurma aracımız var. Temennimiz böyle bir durumla karşılaşmamak. Ancak maalesef bu konuda bazı olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bundan dolayı herkesin dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz"

Başkan Peker, Eskişehir İtfaiyesi bünyesinde bulunan gönüllü dalgıç timinin de bulunduğunu hatırlatarak, "6 arkadaşımızı biz eğittik. Bunları uzun süre eğitimlere gönderip belgelendirdik. Herhangi bir düşme anında gelen ihbara çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz. Çünkü aracımız tam donanımlı olduğu için hızlı bir şekilde müdahale etme şansına sahibiz. Temennimiz ekiplerimizi biraz daha güçlendirmek, sayıları arttırmak" diye belirtti.

"Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var"

Ayrıca Başkan Peker, kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemelerin son teknoloji olduğunu kaydederek, "Porsuk Çayı bu sene temizlendi. Görüş mesafesi uzayabilecektir. Bizim arkadaşlarımızın ekipmanları görüş konusunda sıkıntı oluşturmuyor, onlara kolaylıklar sağlıyor. Su altında dalış yapmayla ilgi son teknoloji neyse hepsi şu anda var. İnşallah kullanmak gerekmez" şeklinde konuştu.

"Çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar"

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, suya düşme veya boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, "Çocuklara mutlaka sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü çocuklar daha hareketli olması sebebiyle kontrolsüz hareketler gösterebiliyorlar. Onlara sahip çıkacağız, dolaplarımızı koruyup zarar vermeyeceğiz, zarar vermeyenleri mutlaka ihbar edeceğiz. Dolaplarımızı gerek duyulduğunda kullanacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi Haber
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Demet Evgar Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Arsenal
Şu an buradasınız: Su kenarında otururken tedbiri elden bırakmayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:40:39. #1.15#
title