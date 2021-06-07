Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler
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Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler Palandöken Yenikent Anaokulu öğretmeni Elif Dorul Bulut ve İstanbul Beylikdüzü Haldun Taner ilkokulu öğretmenlerinden Nuran Akbulut'un kuruculuğunu yaptığı "Bir Damla Bin Hayat" isimli eTwinning projesi ile örnek bir...

Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler

ERZURUM - Palandöken Yenikent Anaokulu öğretmeni Elif Dorul Bulut ve İstanbul Beylikdüzü Haldun Taner ilkokulu öğretmenlerinden Nuran Akbulut'un kuruculuğunu yaptığı "Bir Damla Bin Hayat" isimli eTwinning projesi ile örnek bir farkındalık çalışmasına imza attılar. Okul müdürü Yasemin Akdağ ile birlikte 10 Türk ortak ve 2 Polonyalı ortakla 150 öğrenci ile yürütülün proje kapsamında su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çekildi.

Anaokulu öğretmeni Elif Dorul Bulut proje ile hedeflerinin su kaynaklarının azalmasının küresel bir problem olduğu günümüzde, diğer ülkelerdeki çocuklarla birlikte çalışarak,suyun hayatımızın en önemli parçası olduğu bilincini kazandırmak, su tasarrufu konusunda geleceğe yönelik alternatif yöntemler aramak ve farkındalık kazandırmak olduğunu belirterek, "Damlaya Damlaya Çöl Olmasın" diye, gelecek nesillere daha yaşanabilir sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakabilmek için hayat kaynağımız suyu korumak, daha tasarruflu kullanabileceğimiz yöntemler bulmak ve geliştirmek en önemli amacımızdı. Projemizde gönüllü su müfettişleri,su arıtma,yağmurun oluşumu,yağış gözlem grafikleri,gri su (pirinç, sebze, yumurta suları vb.)ile doğal yollarla bitki sulama yöntemleri yanında belirli gün ve haftalar,engelliler için işaret dili ile su sloganları, su ile ilgili Akrostiş çalışması, kodlama, çalışmaları, web 2.0 araçları(çizgi film yapma, oyun yapma gibi teknoloji destekli etkinliklerde uygulandı" dedi.

Pandemi sürecinde veliler ve öğrencilere yönelik alanında uzman kişilerin konuk olduğu su ile ilgili sunumlar, su ile ilgili masal, atık kağıtlarla origami çalışmaları gibi çevrimiçi etkinliklerle farkındalık çalışmalarımız devam ettiğini dile getiren Elif Dorul Bulut, projenin finalinin sanal sergi, ebook çalışması ve sözlerini tüm katılımcıların birlikte yazdığı "Yarınlarımız İçin Dönmesin Dünya Çöle" şarkısı ile tamamlandığını sözlerine ekledi.

Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler
Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler
Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler
Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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