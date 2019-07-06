Su kaynağı havzalarına koruma planı düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, içme suyu kaynaklarını kalite ve miktar açısından koruyarak iyileştirmek ve içme suyu arıtma maliyetlerini düşürmek amacıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için koruma planı oluşturulacak.

Bakanlığın, İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların kalite kategorisi, suların dahil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma sınıfları, bu sularda izlenmesi gereken parametreler için numune alma ve analiz sıklıkları ile içme suyu arıtma tesislerinin arıtma veriminin tespitine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, içme suyu kaynaklarını kalite ve miktar açısından korumak ve iyileştirmek, içme suyu arıtma maliyetlerini düşürmek amacıyla her bir içme-kullanma suyu havzası için "İçme Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı" hazırlanacak. İçme suyunun yer altı sularından temin edilmesi halinde inşa edilecek su sondaj kuyuları, DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği hükümleri kapsamında inşa edilecek. Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılardan su temin edilirken koruma alanları ve şartları belirlenecek.

İzleme programları sisteme kaydedilecek

Ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılarak, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sulardan numune alımı yıl geneline yayılacak.

Kalite kategorisi belirlemek üzere alınacak numunenin alım yeri, içme suyu arıtma tesisi henüz yapılmamış ise su kaynağının su alınması planlanan noktası, içme suyu arıtma tesisi işletmede ise tesis girişi olacak. İçme suyu arıtma verimini belirlemek için tesis girişinin yanı sıra arıtma tesisi çıkışından da numune alınacak.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bu belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüklerince, içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların izleme programları hazırlanacak ve parametreler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar, idare tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek ve 6 ayda bir Bakanlığa bildirilecek.

Yer üstü ve yer altı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek ya da revizesi yapılacak içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normları, bakanlık tarafından tebliğle belirlenecek. Yeni yapılacak ya da revize edilecek içme suyu arıtma tesislerinin proses onayının usul ve esasları Bakanlık tarafından genelgeyle duyurulacak.

Kaynak: AA