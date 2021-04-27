Su kayıpları önleniyor
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Su kayıpları önleniyor

Su kayıpları önleniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yer altında oluşan su kayıp ve kaçaklarını önleme ve suyun yarınlara kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeraltı sızıntı tespit araçları ile tarama çalışmalarının sürdüğünü ayrıca, vatandaşlardan ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen şikâyetlerin koordineli bir şekilde gerekli ilgili birimlere iletildiğini belirten Genel Müdürlük, su kayıplarının önlenmesi adına meydana gelen arızaların onarıldığını belirtti.

Ana şebekede kaçak bulunan noktaları tespit ettikten sonra onarım çalışmaları gerçekleştirip suyun kayıpsız şekilde iletiminin sağlandığını aktaran HATSU, sağlıklı ve güvenli su iletimi için şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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